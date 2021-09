Sony vola in borsa: valore delle azioni mai così alte dal 2000

Sony ha iniziato questo martedì mattina con il botto: secondo quanto riportato da Serkan Toto, CEO di Kantan Games, le azioni di Sony hanno raggiunto i 12.310 yen questa mattina poco prima delle dieci (orario giapponese). Toto ha dichiarato inoltre che un valore così alto non si raggiungeva dal 2000.

Uno dei motivi principali molto probabilmente è il PlayStation Showcase: durante l'evento, PlayStation ha mostrato diversi trailer di titoli di prossima uscita, tra cui Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine, entrambi sviluppati in esclusiva per la console next-gen PlayStation 5. L'interesse dei fan (e quindi anche degli investitori) è andato alle stelle dopo questi reveal.

Al momento della stesura di questo articolo le azioni di Sony hanno registrato un ulteriore aumento ed ora si attestano intorno ai 12.350 yen. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet di Serkan Toto.

Here in Tokyo (it's 9:55am on Tuesday now here), Sony stock hit 12,310 yen earlier today.



The last time the price was so high was in 2000. — Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) September 14, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Per quanto riguarda PlayStation 5, la società sta cercando di immettere sul mercato quante più console possibili: persiste ancora una carenza di semiconduttori e ciò genera problemi sulle scorte. Fortunatamente a cadenza regolare nuove console arrivano nei magazzini dei rivenditori, perciò sembra che la situazione si stia lentamente decongestionando.