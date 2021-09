Contraband, l'esclusiva Xbox Series X/S è in sviluppo dal 2018 e sarà tutta 'auto e combattimenti'

Avalanche Studios ha annunciato ufficialmente il suo Contraband per Xbox nel corso dell'E3 2021 ma, al momento, sono emersi pochi dettagli su questa nuova IP.

Ora, però, grazie a Timur222 e Klobrille, possiamo scoprire qualche cosa in più su questo progetto.

In particolare, Timur222 è riuscito a trovare informazioni su Contraband negli annunci di lavoro di Avalanche e ha scoperto che il gioco è in fase di sviluppo dal 2018.

L'insider Klobrille ha aggiunto qualche dettaglio in più in un tweet: "non vedo l'ora che arrivi Contraband. Sembra che sia già in fase di sviluppo. Un gioco open world di contrabbando incentrato su auto e combattimenti nel 1970 sembra un concept davvero unico".

I'm very much looking forward to Contraband. Looks like it's well into development already.



A smuggling open-world game with a focus on cars and combat in the 1970 sounds like a very unique concept. — Klobrille (@klobrille) September 14, 2021

Al momento, non abbiamo altre informazioni su Contraband, ma sappiamo che il gioco sarà lanciato in esclusiva su Xbox Series X/S, PC e Xbox Game Pass.

Fonte: Twitter.