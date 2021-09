Gamescom Asia è il prossimo evento che si terrà a Singapore, ecco quando

E' stato annunciato un nuovo evento: chiamato Gamescom Asia, la kermesse si terrà tra il 14 ed il 17 ottobre a Singapore ed avrà un formato digitale. Attualmente il comunicato stampa lo descrive come una sorta di preludio alla Gamescom Asia 2022, tuttavia gli organizzatori assicurano un'intera serie di eventi e prodotti entusiasmanti che verranno presentati da sviluppatori ed editori.

"Diviso tra le zone commerciali e di intrattenimento, gli operatori del settore potranno partecipare all'evento attraverso un'offerta ibrida per i marchi dal 14 al 15 ottobre2021. Tenendo conto che si terrà digitalmente e fisicamente al Suntec Convention Centre di Singapore, i partecipanti potranno incontrarsi e fare rete con visionari dell'industria dei giochi del sud-est asiatico. Con un focus sull'editoria di giochi, lo sviluppo e la crescita futura del settore dei videogiochi in Asia e oltre, la Trade Conference vedrà la partecipazione di importanti relatori internazionali" si legge nel comunicato.

"Il segmento dei consumatori virtuali inizierà con Gamescom Asia Primetime, il 15 ottobre 2021, presentando in anteprima nuovi giochi e trailer dalla regione e da tutto il mondo, offrendo ai fan un'anteprima di ciò che verrà con i programmi completamente digitali sotto Gamescom Asia Studio che si svolgerà dal 16 al 17 ottobre 2021. Gli stream e la Gamescom Asia Vault on-demand saranno trasmessi tramite la piattaforma Entertainment Zone dell'evento, nonché YouTube e TikTok, che sono i principali Platform Partner di quest'anno".

Per adesso non sappiamo le aziende che parteciperanno all'evento, ma probabilmente verranno svelate tra non molto. Rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni che verranno condivise.

