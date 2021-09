Switch riceve il nuovo aggiornamento di sistema che aggiunge l'audio Bluetooth e non solo

Il nuovo modello Switch OLED arriverà il mese prossimo e prima della sua uscita Nintendo ha lanciato un aggiornamento considerevole, portando il firmware di sistema fino alla versione 13.0.0.

Abbiamo sentito in precedenza come il supporto audio Bluetooth è stato individuato in un aggiornamento e ora è stato ufficialmente lanciato. Cuffie, auricolari, altoparlanti e altri dispositivi audio abilitati al Bluetooth possono ora essere associati ai sistemi della famiglia Switch.

I microfoni Bluetooth non sono supportati ed è possibile associare al sistema un massimo di due controller wireless quando si utilizza l'audio Bluetooth. Inoltre, non è possibile utilizzare l'audio Bluetooth quando è attiva la comunicazione wireless locale.

Oltre a questo, l'update 13.0.0 include un aggiornamento della dock con una porta LAN (in particolare quella lanciata insieme al nuovo modello OLED). Ora c'è un'opzione per "mantenere" la connessione Internet quando il sistema è in modalità sospensione ed è abilitata per impostazione predefinita. Anche la calibrazione del control stick è stata regolata e ora c'è un modo per verificare se la connessione di rete utilizza una frequenza di 2,4 GHz o 5 GHz.

Le patch note complete dell'aggiornamento sono disponibili sul sito di Nintendo.

Fonte: Nintendolife.