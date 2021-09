PS5: un devkit venduto per €6.000...a Torino e con una fetta di pizza!

Qualcuno, a Torino, ha deciso di vendere un devkit di PlayStation 5 in un modo decisamente particolare.

Il devkit è comparso su eBay al prezzo di 6.000 Euro e includeva una... fetta di pizza! Esatto, avete capito bene. Come segnalano i colleghi di Multiplayer.it, le fotografie del devkit della console sono comparse sul sito con una fetta di pizza Ristorante.

In realtà, secondo Lance McDonald, questo devkit era già comparso in precedenza ma l'utente non era riuscito a venderlo. Il venditore, ha provato una seconda volta, mettendo a listino il devkit di PS5 con l'aggiunta di una fetta di pizza precisamente incastrata nella V del dispositivo.

Oltre a questo, potete anche vedere una spatola per spostare la pizza "a tema" PlayStation.

The other pictures are all just pic.twitter.com/XFlns3lHOj — Lance McDonald (@manfightdragon) September 16, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Attualmente, su eBay, il devkit risulta venduto ma un utente ha risposto al tweet di Lance McDonald dicendo che, forse, la vendita è stata fermata poiché l'utente sarebbe stato bloccato da Cameo, che possiede il marchio di pizza Ristorante.

Che ne pensate? Vorreste acquistare questo "bundle" devkit PS5 + pizza?