PlayStation: Sony Japan nomina vice presidente Kiichiro Urata, ex CEO di Capcom USA

Kiichiro Urata, ex CEO di Capcom USA ed Europa, è entrato a far parte di Sony Interactive Entertainment come Senior Vice President e Head of Japan Asia Partner Development & Relations Division. Sebbene Sony non abbia rivelato molto di più, la sua posizione indica che sarà responsabile degli accordi con i partner PlayStation in Giappone e nel resto dell'Asia, compito precedentemente svolto da Japan Studio, produttore di titoli di FromSoftware e altri studi.

Urata ha lavorato presso Capcom per un decennio, dal 2011 allo scorso agosto, ed è stato anche direttore aziendale. Prima di entrare in Capcom tuttavia, Urata ha lavorato nella divisione di intrattenimento giapponese di Microsoft esattamente dal 2002 al 2011.

La chiusura di Japan Studio, di cui rimane solo il Team Asobi creatori di Astro's Playroom, ha suggerito che l'azienda avesse perso interesse per i giochi giapponesi. Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios, ha respinto queste critiche, affermando in una recente intervista "siamo ancora un'azienda giapponese in molti modi. È la nostra eredità. Fa parte di ciò che siamo. Amiamo i nostri giochi giapponesi".

Rimanendo in tema di acquisizioni, l'ultima società acquisita da PlayStation è Firesprite: lo studio sarebbe già al lavoro su alcuni progetti.

