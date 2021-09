Aragami 2 è disponibile e il trailer di lancio ci catapulta in una nuova avventura tra ninja e soprannaturale

Attraverso un comunicato stampa, Lince Works è orgogliosa di lanciare la sua avventura stealth-action, Aragami 2 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Xbox Game Pass e Steam. Per festeggiare, gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo trailer che mostra perfettamente il distinto stile artistico, il dramma cinematografico e l'eccitante gameplay che attende i giocatori.

Aragami 2 canalizza lo spirito delle classiche esperienze ninja come la serie Tenchu, ma lo inietta con un tocco moderno in un mondo splendidamente realizzato. Lince Works ha debuttato nel 2016 con il primo Aragami, il quale ha venduto oltre 700.000 giocatori.

Quasi 5 anni dopo, gli sviluppatori tornano e migliorano l'esperienza stealth di base di Aragami con nuove abilità e movimenti potenziati che si combinano per far sentire i giocatori davvero come un ninja. Aragami 2 presenta anche un nuovissimo sistema di combattimento costruito da zero ispirato ai migliori giochi d'azione in circolazione e una campagna completa che può essere giocata interamente da solo o in cooperativa con gli amici.

Aragami 2 è disponibile digitalmente su Steam ad un prezzo di € 34,99, PlayStation Store (€ 39,99) e Xbox Store (€ 39,99). Versioni fisiche di Aragami 2 per PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox One/Series X (39,99 €) sono ora disponibili in Europa.