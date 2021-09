Gas Station Simulator è il simulatore di benzinaio che è l'ultima assurda hit su Steam

Oltre agli ultimi pesi massimi tripla A, Steam non è estraneo al successo di indie fuori dal comune. L'ultimo successo a sorpresa del negozio si presenta sotto forma di Gas Station Simulator, un gioco che fa esattamente ciò che suggerisce il titolo: gestire una stazione di servizio.

Attualmente al terzo posto nell'elenco dei più venduti di Steam, il simulatore di DRAGO Entertainment è superato solo dalle nuove uscite Deathloop e Timberborn.

In Gas Station Simulator, i giocatori si trovano davanti a una nuovissima opportunità di business. Dopo aver acquistato la propria stazione di servizio abbandonata - The Dust Bowl - gli imprenditori in erba hanno il compito di riportarla al suo antico splendore. Durante il gioco, i giocatori dovranno espandere i servizi della loro stazione mentre cercano di tenere il passo con le richieste dei suoi clienti.

Gas Station Simulator incorpora tutti i migliori elementi dei momenti tipici alle stazioni di servizio. Dal rifornimento delle auto alla pompa, dall'assistenza ai clienti alla cassa e persino al cambio delle gomme in officina.

Il gioco non si limita a mostrare solo il lato della gestione della propria stazione di servizio. Portare fuori la spazzatura e spazzare l'officina della stazione sono lavori quotidiani che i giocatori dovranno padroneggiare per mantenere standard elevati nella loro attività.

Secondo SteamDB, Gas Station Simulator ha raggiunto un picco di 5619 giocatori simultanei dal suo lancio (15 settembre). I giocatori che desiderano cimentarsi nel settore del rifornimento di auto possono ritirare una copia di Gas Station Simulator sulla sua pagina del negozio Steam dove il gioco è attualmente elencato con uno sconto del 10% fino al 22 settembre.

Fonte: IGN.