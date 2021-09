Gayming Awards: annunciata l'edizione 2022 dell'evento che celebra i migliori giochi LGBTQ+

Dopo un lancio di successo, i Gayming Awards tornano per il secondo anno. La premiazione incentrata sui giochi LGBTQ+ tornerà nel 2022 per evidenziare i migliori giochi con temi LGBTQ-friendly.

Lo show di quest'anno presenterà una serie ampliata di categorie di premi, che saranno rivelate ad ottobre. Xbox, EA, Green Man Gaming e Hangar 13/2K saranno tra gli sponsor di ritorno per l'evento.

I Gayming Awards sono un evento organizzato da Gayming Magazine, una pubblicazione dedicata ai videogiochi attraverso l'obiettivo della comunità LGBTQ+. L'edizione inaugurale dei premi prevedeva Hades, Tell Me Why e If Found, con il LGBTQ Streamer of the Year e il Readers' Award deciso dal voto del pubblico.

Un probabile candidato per i premi di quest'anno è Life is Strange: True Colors, che vede protagonista Alex Chen mentre usa il suo potere psichico di Empatia per risolvere il mistero della morte di suo fratello. Altri giochi inclusi includono Boyfriend Dungeon e Lake.

I Gayming Awards si terranno in un evento dal vivo a Londra nell'aprile 2022, con Twitch come emittente esclusiva. Le candidature si apriranno entro la fine dell'anno.

Fonte: IGN.