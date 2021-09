IKEA si dà al Gaming con ASUS ROG e la collezione non è davvero niente male

Anche Ikea si avvicina al mondo del gaming, presentando una linea dedicata di prodotti e mobili pensati per le postazioni dei gamer, e non solo. A dire la verità, il mondo videoludico non è mai stato tra gli interessi principali della compagnia svedese ma le cose stanno per cambiare in modo deciso.

La produzione è stata realizzata in collaborazione con Asus ROG e propone moltissimi elementi diversi, quali sedie da gioco, scrivanie e accessori di vario genere, come mousepad, supporti per cuffie o per i case dei PC. Come si può verificare dal sito ufficiale sono presenti moltissime soluzioni per chi possiede più o meno spazio e per disponibilità economiche differenti.

Le parole di Jon Karlsson, Designer IKEA:

"I prodotti sono ben studiati del punto di vista ergonomico, permettono ai gamer di giocare per ore senza affaticare il corpo e migliorando le proprie prestazioni, come dei veri atleti."

La linea sarà lanciata a partire dal 1 ottobre ed è già possibile consultare il catalogo su Ikea.com.

