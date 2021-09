SkateBird, il gioco di skate nei panni di un uccellino è ora disponibile e ha un trailer di lancio

SkateBird, l'adorabile titolo di skateboard che vi permetterà di andare sullo skate nei panni di un uccello dello sviluppatore Glass Bottom Games è ora disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e Amazon Luna.

SkateBird fa vestire ai giocatori i panni di un "piccolo uccellino da skateboard" che passa il tempo aspettando che il suo proprietario torni a casa dal lavoro costruendo un glorioso skatepark fatto in casa. In questo paradiso dello skateboard delle dimensioni di un uccello, i giocatori possono farsi strada verso il completamento delle missioni e lo sblocco dei percorsi.

"Sei un uccellino solo, e il tuo amico umano ha appeso lo skateboard al chiodo. Il lavoro lo stressa e, ultimamente, a casa non c'è quasi mai per giocare insieme a te. Per combattere la noia, hai la soluzione perfetta: il tuo skateboard! Sarai anche piccolino, ma più praticherai skateboard e conquisterai una vasta platea di ammiratori, più il mondo degli uccelli skater si espanderà. Altri uccelli verranno a dare un'occhiata al tuo skatepark, ti aiuteranno a trovarne altri e insieme troverete un modo per migliorare la vita del tuo amico umano. Il motto di questi uccelli skater è 'non mollare mai'" si legge nella descrizione del gioco.

SkateBird è disponibile sempre da oggi per tutti gli abbonati ad Xbox Game Pass.