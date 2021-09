PS5, Firesprite sta lavorando a una nuova avventura narrativa AAA

Si è parlato molto del nuovo acquisto di PlayStation Studios, su quello che potrebbe realizzare con nuovi budget e la sicurezza di Sony. A quanto pare Firesprite sta per fare il salto verso il AAA, ufficializza da un annuncio di lavoro.

Il team sta cercando una figura specifica "per lo sviluppo di un ambizioso titolo AAA non annunciato". Questa figura è uno scrittore, che sarà incaricato di "creare personaggi e storie avvincenti, contando su narrazione ramificata". Prima che la fantasia vaghi verso un titolo per PSVR, visto che Firesprite si è fatta conoscere in tal senso, è stato lo stesso CEO Graeme Ankers ad assicurare che i futuri sviluppi non saranno per forza per la realtà virtuale.

Certo, lo sviluppo di PSVR2 è in corso ed è plausibile pensare che Firesprite abbia le mani in pasta anche lì, ma questo nuovo progetto sembra totalmente slegato da questi dispositivi. Forse ne sapremo di più ai Game Awards.

Fonte: IGN.com