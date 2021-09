Persona 3 Remake, l'annuncio potrebbe essere imminente

La serie Persona sta guadagnando sempre più pubblico e questo mese festeggia 25 anni, oltre che cinque dall'uscita del capitolo che l'ha fatta definitivamente sbocciare in occidente: il 5. Sappiamo che domani Atlus celebrerà con alcuni annunci, come rivelato già a luglio: non sappiamo la natura e l'entità degli stessi, ma in molti pensano che, tra le altre cose, verrà presentato Persona 3 Remake.

Tramite il sito specializzato Persona Central i fan occidentali sono venuti a sapere il servizio streaming AbemaTV live rilascerà sulla sua piattaforma la miniserie di film relativi a Persona 3 tra domani e dopodomani, unicamente in questi giorni.

La domanda è: perché andare a pescare Persona 3 e non le versioni animate dei ben più noti capitoli 4 e 5? Che dopo il gioco di ballo Persona 3: Dancing in Moonlight Atlus sia intenzionata a rilanciare un capitolo che - effettivamente - meriterebbe di essere riscoperto, magari rielaborato e migliorato?

The Persona series is celebrating its 25th Anniversary this September! ?



Stay tuned for a year of Persona news, events, and more! #Persona25 pic.twitter.com/1qZqSy7f6V — Official ATLUS West (@Atlus_West) July 13, 2021

The AbemaTV live streaming service will be broadcasting all four films in the Persona 3 The Movie series in Japan for free, from September 20 at 19:30 JST to September 21 at 02:25 JST. - https://t.co/aW78wjRgWk pic.twitter.com/mNEyYTv6Ju — Persona Central (@Persona_Central) September 17, 2021

Tutto può essere, anche se questo, più che un indizio, è semplicemente una congettura. Del resto, sono state avanzate molteplici ipotesi sui possibili annunci in arrivo: da nuovi porting per PC (e Nintendo Switch) dell'intera serie, ad altri spin-off di Persona 5, compreso, magari, un picchiaduro a incontri come successo col 4. Oltre che, naturalmente, le prime possibili info su Persona 6, che sappiamo essere negli stadi preliminari di realizzazione, anche se non c'è stato, finora, un vero e proprio annuncio.

