Pokémon The Card Game sta per arrivare su dispositivi mobile e sarà gratis!

Il gioco di carte collezionabili Pokémon sta ottenendo un'app mobile gratuita ufficiale, TCG Live, che vi permetterà di giocare al gioco di carte per la prima volta su smartphone. TCG Live verrà lanciato in Canada e poi a livello globale per PC e Mac entro la fine dell'anno, con possibilità di gioco multipiattaforma.

Questa versione del GCC vi permetterà di costruire mazzi per prendere parte a sfide quotidiane e battaglie online contro altri giocatori, ma non potrete scambiare carte con altri giocatori. Per quanto riguarda il modo in cui acquisirai le carte, la descrizione recita: "Crea un'ampia raccolta di carte e costruisci dei fantastici mazzi per dare il via al divertimento. Puoi aggiungere nuove carte anche scansionando codici, acquistando buste di espansione nell'app e partecipando alle avventure giornaliere".

Le sfide giornaliere vi permetteranno di sbloccare opzioni di avatar cosmetici e altre personalizzazioni. "Guardando indietro a 25 meravigliosi anni di Pokémon, ci viene ancora una volta ricordato come il Gioco di Carte Collezionabili di Pokémon sia sempre stato un forte pilastro del franchise e amato allo stesso modo dagli Allenatori giovani e veterani", ha detto il boss del GCC Pokémon Barry Sams. "Pokémon TCG Live andrà di pari passo con la versione da tavolo che i fan conoscono e amano, e dà il benvenuto a una nuova era del gioco digitale in cui gli Allenatori di tutto il mondo possono giocare insieme indipendentemente dalla loro piattaforma preferita".

Per tutte le informazioni potete visitare il sito web ufficiale.

Fonte: Pokémon