The Last of Us Parte II multiplayer o nuova IP? Naughty Dog sembra al lavoro sul motion capture

Sembra che Naughty Dog sia piuttosto impegnata con nuovi progetti al momento. Con lo studio che lavora all'imminente multiplayer di The Last of Us 2 e le voci che un nuovo Uncharted sarà probabilmente inevitabile, il team con sede in California potrebbe presto rivelare il suo prossimo titolo. Inoltre, un recente tweet della senior cinematic animator dell'azienda suggerisce che qualcosa è attualmente in lavorazione.

Postato su Twitter qualche giorno fa, Marianne Hayden di Naughty Dog è stata vista su un set di motion capture, non solo accanto all'attore e stuntman Mark Musashi, ma anche con una maglietta di The Last of Us 2. Non c'è molto altro che possa essere evidenziato dall'immagine, ma Hayden dice che è "bello essere di nuovo sullo stage!" il che suggerisce che lo studio è al lavoro sul suo prossimo progetto, qualunque esso sia.

Naturalmente, molti hanno risposto al tweet, chiedendosi su cosa stiano lavorando Hayden e Naughty Dog. Alcuni hanno ipotizzato che potrebbe essere correlato a The Last of Us 3 che attualmente ha una trama ma potrebbe non essere ancora in sviluppo.

Di recente, è stato annunciato che Naughty Dog sta sviluppando più titoli AAA, dopo che diversi annunci di lavoro sono stati pubblicati online. È del tutto possibile che un nuovo gioco di Uncharted possa essere tra i progetti in cantiere, ma Hayden non conferma nulla nel suo tweet. Anche l'inclusione di Mushashi nella foto non fornisce alcun indizio preciso, dato che è stato lo stuntman sia di The Last of Us che di Uncharted.

Con le recenti notizie su una collection di Uncharted per PC, tutti gli occhi sono puntati su Naughty Dog mentre lavorano instancabilmente su diversi progetti. Potrebbe trattarsi di un nuovo gioco di una delle sue serie più acclamate, o potrebbe essere una IP completamente nuova. In ogni caso, il tweet di Hayden ha sicuramente scatenato le speculazioni dei fan.

Fonte: Gamerant.