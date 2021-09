Xbox e Dreamcast: pubblicati centinaia di prototipi di giochi

Poiché i giochi moderni continuano a implementare requisiti online restrittivi e DRM, all'interno della community dei videogiochi sta crescendo uno sforzo urgente per preservare e archiviare le versioni dei giochi classici. Project Deluge è uno di questi sforzi, un tentativo di raccogliere materiale di sviluppo di videogiochi di ogni tipo gestito dall'organizzazione The Hidden Palace. Project Deluge è tornato ancora una volta con un'altra ondata di centinaia di prototipi di giochi, questa volta dall'originale Xbox e Sega Dreamcast.

L'aggiornamento più recente di Project Deluge include 349 prototipi di Xbox e 135 prototipi Sega Dreamcast. Per "prototipo", si intende che questi file potrebbero essere giochi completamente inediti, prime versioni di giochi, porting, demo tecniche, localizzazioni non completate e progetti simili. Ogni singolo prototipo è stato valutato individualmente dal team di Project Deluge per la giocabilità, per garantire il suo valore come parte della collezione complessiva. Prendendo atto di ciò, tutti i 484 prototipi sono ora disponibili online.

L'elenco dei giochi inclusi è entusiasmante. Su Sega Dreamcast, l'elenco inizia con 4 Wheel Thunder, solo quattro mesi prima dell'uscita si chiamava Offroad Thunder. Oltre a ciò, ci sono prototipi per Deep Fighter che sono quasi finiti, così come Illbleed e Jet Grind Radio è descritto come dotato di "funzioni di debug decenti". L'elenco continua con Ready 2 Rumble Boxing Round 2, San Francisco Rush 2049, Shadow Man, Test Drive Cycles, Vigilante 8: Second Offense, WWF Attitude e persino Tony Hawk's Pro Skater.

Project Deluge presents - 135 Dreamcast prototypes and 349 Xbox OG prototypes! From unreleased games, unreleased ports, tech demos, early builds, localization prototypes, debug builds, the works. Enjoy! https://t.co/c7EPqXa4gv pic.twitter.com/1PwDQZKfc9 — The Hidden Palace (@HiddenPalaceOrg) September 18, 2021

I prototipi Xbox inclusi sono ancora più diversi ed entusiasmanti. Project Deluge elenca per primo un porting Xbox inedito di American Idol, Hail to the Chimp, He-Man: Defender of Grayskull e Pac-Man World Rally. C'è anche una localizzazione inedita e cancellata di Dinosaur Hunting: Ushinawareta Daichi. Altri giochi inediti includono The Red Star, US Open 2003 e The Vatz. Altri prototipi includono il primo prototipo di Psychonauts mai scoperto, Rogue Ops e Room Zoom: Race for Impact.

Si spera che l'elenco dei giochi su cui Project Deluge richiama l'attenzione chiarisca l'intento dello sforzo. Questo è un progetto dedicato all'archiviazione e alla conservazione.

Project Deluge non ha intenzione di rallentare o fermarsi, quindi i fan possono aspettarsi un'altra raccolta di prototipi di giochi per gli archivi nei "prossimi due mesi".

Fonte: Gamerant.