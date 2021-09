Activision Blizzard tra molestie e cause legali: il CEO Bobby Kotick starebbe collaborando alle indagini

Mentre la società affronta un nuovo controllo e una nuova indagine da parte del governo degli Stati Uniti, Activision Blizzard ha rilasciato una dichiarazione affermando che si impegna a lavorare con le autorità per cambiare le sue politiche sul posto di lavoro per diventare più inclusive.

Il CEO Bobby Kotick ha affermato in una dichiarazione che il gigante dei giochi è "profondamente impegnato a rendere Activision Blizzard uno dei posti migliori e più inclusivi in ​​cui lavorare". Ha aggiunto che "discriminazione, molestie o disparità di trattamento di qualsiasi tipo" non hanno posto in Activision Blizzard.

"Mentre continuiamo a lavorare in buona fede con le autorità di regolamentazione per affrontare e risolvere i problemi del posto di lavoro passati, continuiamo anche ad andare avanti con le nostre iniziative per garantire che siamo il posto migliore in cui lavorare. Rimaniamo impegnati ad affrontare tutte le questioni sul posto di lavoro in modo schietto e tempestivo", ha detto Kotick.

Activision Blizzard collabora con la US Equal Employment Opportunity Commission, il National Labor Relations Board e il California Department of Fair Employment and Housing con l'obiettivo di "migliorare le politiche e le procedure sul posto di lavoro e garantire diritti equi". La US Securities and Exchange Commission ha recentemente notificato citazioni in giudizio al management di Activision Blizzard, incluso Kotick. In risposta a ciò, Activision Blizzard ha affermato che la società è "fiduciosa nelle sue precedenti divulgazioni e sta collaborando con le indagini della SEC".

La SEC chiede ad Activision Blizzard di consegnare le note delle riunioni del consiglio di amministrazione dal 2019, i file del personale di sei ex dipendenti e altri documenti oltre a pubblicare le note di Kotick con i dirigenti senior relative a denunce di molestie sessuali e discriminazione.

Il caso contro Activision Blizzard è decollato all'inizio di quest'anno quando il California Department of Fair Employment and Housing ha citato in giudizio l'azienda per molestie sessuali e discriminazione contro le donne. La California ha aggiornato la sua causa alla fine di agosto, accusando Activision Blizzard di aver distrutto le prove relative alle indagini.

Fonte: VGC