Bye Sweet Carole è una 'favola interattiva inquietante' dell'autore di Remothered Chris Darril

Attraverso un comunicato stampa, Chris Darril, l'autore e creatore della saga Remothered, annuncia il suo nuovo progetto chiamato Bye Sweet Carole.

La classica avventura old school (Heart of Darkness, Another World e Flashback) con alcuni dei più tipici elementi survival horror (Clock Tower, Haunting Ground, Alone in the Dark e lo stesso Remothered) riprende vita in una grottesca favola dell'orrore raccontata nel tradizionale stile grafico, frame by frame e fondali dipinti, di alcuni dei più amati classici Walt Disney dell'epoca d'oro: da "Biancaneve e i 7 Nani" a "La Bella Addormentata nel Bosco".

Non lasciatevi ingannare dalle apparenze, dall'aspetto fiabesco e onirico e dall'emozionante colonna sonora orchestrale, "Bye Sweet Carole" di Chris Darril racconterà una storia toccante ma anche terribilmente inquietante. Vi sembrerà di rivivere le amate avventure degli anni '90, rivedere i film che hanno segnato la vostra infanzia, e di finire trascinati in un nuovo universo videoludico che saprà stregarvi e catturarvi.

Bye Sweet Carole non ha alcuna intenzione di somigliare ad una favola o ad un film d'animazione tradizionale poiché esso E' una favola nonché un film d'animazione tradizionale a cui però, a differenza di quelli che abbiamo imparato ad amare negli anni, non verranno applicati sconti e censure nei contenuti e nelle tematiche affrontate.

La giovanissima Lana Benton, spinta dall'enigmatico Mr. Kyn, anche detto Vecchio Cilindro, si ritrova catapultata in un misterioso giardino incantato, ad affrontare creature minacciose ed inquietanti, mentre, anche in seguito al rinvenimento di molteplici missive da parte di un certo "francese", segue le ultime tracce di Carole Simmons, una coetanea apparentemente fuggita dal Bunny Hall, un orfanotrofio del XIX secolo oramai infestato da colonie di conigli selvatici che avrebbero aperto un varco dimensionale verso il regno di Corolla.

Attualmente il gioco dovrebbe uscire su PC e console, ma Darril ha affermato che prossimamente verranno condivisi nuovi dettagli su questo particolare progetto.