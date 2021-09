Call of Duty si fa LEGO e le mappe più iconiche in salsa mattoncini sono splendide

Avete mai pensato a come potrebbe essere una mappa di Call of Duty interamente fatta di Lego? I ragazzi di Diamond Lobby hanno progettato otto epiche costruzioni Lego basate su alcune delle mappe più iconiche di Call of Duty.

Mentre teoricamente queste mappe Lego sono realizzabili, queste sono state costruite utilizzando il software Bricklink Studio 2.0, con l'aiuto del designer Evghenii Loctev.Ogni mappa include anche quanto costerebbe in caso di acquisto di tutti i mattoni della build, anche se Diamond Lobby avverte che alcuni Lego utilizzati sono rari e quindi piuttosto costosi.

Le immagini includono otto mappe iconiche: Crash, Castle, Terminal, Firing Range, Rust, Nuketown, Slums e Raid. Di tutte le mappe che sono state ricreate, Crash sarebbe la più economica da costruire effettivamente, con $1340 per 2167 mattoni richiesti. La più costosa è Terminal, con l'aereo gigante che richiede 18.043 mattoni al costo di $4.726.

Mentre queste immagini ci fanno sognare un set ufficiale di Call of Duty Lego, il franchise sembra essere concesso in licenza al concorrente di Lego, Mega Bloks, sebbene l'azienda di giocattoli rivale abbia prodotto un set di Nuketown.

Fonte: Gamespot.