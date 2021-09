Gigi il Guerriero è qui ed è un folle picchiaduro che prende in giro la politica italiana

Prendendo come spunto i picchiaduro più iconici, lo sviluppatore Simone di Giorgi ha creato un app per Android chiamata "Gigi il Guerriero". In maniera non troppo dissimile dall'opera "Hokuto no Ken", Gigi il Guerriero segue le gesta di un viaggiatore solitario, il cui incarico è riportare pace ed onestà in un'Italia devastata dalla peggiore politica degli ultimi decenni.

Ecco un assaggio della trama: "Dopo la caduta del Governo, l'Italia sprofondò in un'epoca di caos. I partiti politici appartengono ormai ad un lontano passato, ed i loro vecchi Leader si sfidano in combattimento contendendosi il ruolo di Imperatore. Il destino del bel paese sembrava ormai segnato. Durante lo scontro decisivo tra Il Cavaliere ed il coraggioso Gigi, quest'ultimo viene mortalmente ferito e marchiato da 5 Stelle, incisegli sul petto dal suo avversario".

"Avviene dunque un evento straordinario: l'ex Presidente della Repubblica, percependo l'onestà nel cuore di Gigi, ne salva la vita e decide di diventare il suo maestro. Il nostro eroe dunque, viene addestrato nell'uso delle segrete tecniche dei 70 Anni di Costituzione Italiana. Egli diverrà così l'Ultimo Salvatore, il messia che riporterà la pace e l'onestà nel cuore di milioni di Italiani, nasce Gigi il Guerriero!". I giocatori quindi dovranno farsi strada attraverso una serie di combattimenti per uscirne vincitore. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Gigi il Guerriero è disponibile sul Play Store a titolo gratuito.

Fonte: Play Store