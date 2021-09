Kena Bridge of Spirits PC e PS5 a confronto in un nuovo video

Kena: Bridge of Spirits ha un bell'aspetto sia su PC che su console PlayStation, ma la versione PC ha un leggero vantaggio, come evidenziato in un nuovo video che mette a confronto le due versioni.

Il nuovo video comparativo per PC e PlayStation 5, condiviso online da ElAnalistaDeBits, evidenzia come le due versioni del gioco condividano la stessa qualità delle texture ma diverse qualità delle ombre, occlusione ambientale e distanza, tutte migliori nella versione PC. Le specifiche del PC utilizzato per questo confronto indicano che la GPU è RTX 3080 e che le impostazioni erano state settate su Ultra.

Nel dettaglio, le due versioni hanno la stessa quantità di fogliame in modalità 4K, mentre la modalità Performance ne ha meno. L'antialiasing è migliore su PC e su entrambe le piattaforme e alcuni filmati vengono eseguiti in tempo reale, registrando 24FPS. Lo YouTuber infine consiglia ai giocatori la modalità Performance, dato che i sacrifici per raggiungere i 60FPS non sono molto alti. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Vi ricordiamo che Kena: Bridge Of Spirits è disponibile su PC, PS4 e PS5. Se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.