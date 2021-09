Netflix acquisisce i diritti delle opere di Roald Dahl e ci saranno anche dei videogiochi!

A sorpresa Netflix ha annunciato di aver acquisito la società che gestisce le opere di Roald Dahl, famoso autore britannico le cui opere per bambini "La Fabbrica di Cioccolato" e "Matilda" sono conosciute in tutto il mondo. Il suo universo stravagante gli ha permesso di vendere più di 300 milioni di libri in tutto il mondo, tradotti in 63 lingue.

L'accordo si basa su una partnership conclusa nel 2018 tra la piattaforma e gli eredi dell'autore. In particolare, ha in programma di creare diverse serie animate basate sui più grandi successi di Roald Dahl: un reboot de "La Fabbrica di Cioccolato" sarà prodotto dal regista premio Oscar Taika Waititi e Netflix sta lavorando con Sony a un adattamento di "Matilda the Musical" con Emma Thompson, Lashana Lynch e Alisha Weir, in uscita nel 2022.

Non solo, ma l'accordo copre anche una serie di giochi: per adesso non sappiamo di che tipo, ma probabilmente verranno poi condivisi attraverso la piattaforma di cloud gaming della società.

"Mentre portiamo queste storie senza tempo a un pubblico più ampio in nuovi formati, ci impegniamo a mantenere il loro spirito unico e i loro temi universali di sorpresa e gentilezza, aggiungendo anche un po' di magia fresca nel mix", ha detto Netflix.

Fonte: Gamespot