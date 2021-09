Xbox Series X/S ci permetteranno di tornare al vecchio avatar di Xbox 360!

Se avete dei bei ricordi dalla generazione Xbox 360 e siete anche un Insider Xbox, allora questa notizia fa al caso vostro. Ora potete tornare ufficialmente alla vostra vecchia gamerpic su Xbox One e Xbox Series X/S. La funzione sta per essere lanciata prima per chi è scritto a Insider Xbox e prossimamente l'opzione verrà estesa a tutti i giocatori con un apposito aggiornamento.

Come spiegato dall'utente Twitter Eden Marie di Xbox, dovrete passare alla schermata "cambia immagine giocatore" per farlo. Questo apparirà solo se avete avuto un'immagine del giocatore Xbox 360 in passato e inoltre "dovrete cambiare la vostra immagine su Xbox 360 se volete usarne altre". In poche parole, qualsiasi modifica futura che apporterete verrà trasferita dalla vostra console Xbox 360.

Insomma, si tratta di una modifica che per alcuni sarà "inutile", ma molti giocatori hanno un attaccamento particolare per i vecchi avatar di Xbox 360. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet di Eden Marie che spiega tutto ciò che serve per poter passare al vecchio avatar.

Hey all, I know a bunch of you were asking for a way to go back to your Xbox 360 gamerpic. Exploration Time to the rescue!



If you're an Alpha Skip Ahead Insider, you may need to reboot your console, but starting today you'll find a new option in your "change gamerpic" screen. pic.twitter.com/YWijIJR2HE — Eden Marie (@neonepiphany) September 21, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

FYI, this will only show up if you've ever had an Xbox 360 gamerpic, and if your current gamerpic isn't already your Xbox 360 gamerpic. Once it's set, any future changes you make on an Xbox 360 console will automatically carry over. — Eden Marie (@neonepiphany) September 21, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Sicuramente questa notizia piacerà al giocatore che ha chiesto di portare la sua Gamerpic preferita di Xbox 360 sulle console next-gen.

Fonte: Eurogamer