Kena Bridge of Spirits su PS5 ha una nuova patch che disabilita la funzione 'Riprendi gioco'. I dettagli dell'aggiornamento 1.05

Dopo l'uscita di Kena Bridge of Spirits all'inizio di questa settimana, lo sviluppatore Ember Lab pubblicato l'update 1.05 su PS5 e PS4.

L'ultima patch per Kena contiene alcune modifiche alla modalità foto del gioco, incluso un aumento della sensibilità massima della fotocamera. Inoltre, l'aggiornamento abilita la modalità foto quando si è seduti con il Rot. Questo nuovo aggiornamento include varie correzioni per diversi problemi segnalati, correzioni per bug audio, visivi e di collisione minori.

C'è anche una modifica specifica per PS5 dopo questo aggiornamento che disabilita temporaneamente la funzione "Riprendi gioco" per le attività di PS5, per impedire la sovrascrittura dei salvataggi automatici. Secondo lo sviluppatore, questa funzione verrà riattivata tramite un prossimo aggiornamento.

Ecco le novità della nuova patch:

Modalità foto abilitata quando si è seduti con il Rot.

Maggiore sensibilità massima della fotocamera.

Risolto bug che bloccava il giocatore nella modalità Spirit Mask.

Risolto il problema con il blocco della progressione dopo il combattimento nella regione Taro's Tree.

Risolto il problema con il blocco della progressione dopo aver ricevuto l'abilità arco.

Risolto il problema con il blocco della progressione dopo Adira Hammer Relic e l'indicatore dell'obiettivo che non scompariva dopo il completamento.

Risolto il problema con il blocco della progressione su Warrior Path.

La funzione "Riprendi gioco" per le attività PS5 è stata temporaneamente disabilitata per impedire la sovrascrittura dei salvataggi automatici. Questa funzione verrà re-implementata in una patch futura.

Risolti bug visivi, di collisione e audio minori.

Kena: Bridge of Spirits è ora disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Epic Games Store.

Fonte: Wccftech.