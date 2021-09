Netflix pubblica a sorpresa Eden Unearthed, un gioco VR gratis per Oculus

Netflix ha lanciato il suo primo videogioco come sviluppatore e lo ha fatto grazie ad App Lab con un titolo gratuito per Oculus Quest chiamato Eden Unearthed. È un gioco breve, quasi più un'esperienza, in cui guidiamo un veicolo attraverso paesaggi del mondo futuristico della serie di cartoni animati Eden.

La miniserie Eden su cui si basa il gioco è una produzione in stile anime che racconta la storia di una ragazza segretamente cresciuta dai robot. Il gioco VR è semplice, con una grafica colorata e stilizzata, ma la facilità con cui è possibile guidare quel tipo di moto futuristica è davvero sorprendente. La meccanica principale consiste nel raccogliere le mele sparse lungo le strade che percorriamo, poiché questi frutti diventano il biocarburante di cui abbiamo bisogno per continuare ad andare avanti.

Non è la prima volta che Netflix supporta una delle sue serie con i videogiochi: ad esempio ce ne sono diverse su Stranger Things, ma si trattavano di commissioni di studi esterni. Tuttavia, nella scheda del negozio Oculus di Eden Unearthed è Netfix che appare come sviluppatore, come se questo titolo fosse un gioco a sé stante. Un altro fatto curioso è la data, 21 aprile, che potrebbe essere la data in cui il progetto è stato caricato su App Lab, anche se solo ieri è apparso nell'elenco delle applicazioni disponibili.

Netflix ha annunciato quest'anno che entrerà nel mercato dei videogiochi in streaming, che farà parte della sua piattaforma senza costi aggiuntivi. I primi test di questo servizio sono iniziati in Polonia lo scorso agosto, con i titoli Stranger Things: 1984 e Stranger Things 2, entrambi creati per il sistema Android.

Fonte: GameRant