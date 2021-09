PSP celebrata in un elenco con i migliori 20 giochi dell'amata portatile di Sony

I migliori giochi per PSP coprono una vasta gamma di generi e budget, con platform indie come N+ accanto a spin-off AAA portatili come Burnout Legends, God of War: Ghost of Sparta, Syphon Filter: Dark Mirror, Crisis Core: Final Fantasy VII e Daxter.

I possessori della console portatile sapranno che c'erano molti di questi spin-off AAA, un fatto che ha aiutato Sony a farsi strada nello spazio portatile che Nintendo dominava da anni.

Solitamente, i fan di una serie PlayStation potevano aspettarsi una versione PSP. E c'era una forte possibilità che potesse trattarsi di un gioco abbastanza buono.

In un elenco stilato da Gamespot, possiamo vedere i migliori 20 giochi per PSP in ordine alfabetico.

Burnout Legends

Crisis Core: Final Fantasy VII

Crush

Daxter

Final Fantasy Tactics: The War of the Lions

God of War: Ghost of Sparta

Grand Theft Auto: Chinatown Wars

Jeanne d'Arc

LocoRoco 2

Lumines

Metal Gear Acid

Metal Gear Solid: Peace Walker

N+

Patapon 3

Puzzle Quest: Challenge of the Warlords

Ratchet & Clank: Size Matters

Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable

Syphon Filter: Dark Mirror

Tactics Ogre: Let Us Cling Together

Wipeout Pure

PSP è stata una console abbastanza apprezzata ma non ha saputo ripetere il successo delle portatili di Nintendo. Sony ha provato a dominare lo spazio delle console portatili anche con PlayStation Vita e in questo caso in molti hanno considerato il dispositivo di Sony un vero e proprio flop. Nel luglio di quest'anno, abbiamo scoperto che PS Vita sta per ricevere i suoi ultimissimi giochi.

Fonte: Gamespot.