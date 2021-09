Castlevania Advance Collection è realtà ed è già disponibile

Durante la presentazione Nintendo Direct, Konami ha annunciato e reso disponibile la Castlevania Advance Collection per Switch.

La collection completa include i seguenti titoli Castlevania:

Castlevania: Circle of the Moon (2001)

Castlevania: Harmony of Dissonance (2002)

Castlevania: Aria of Sorrow (2003)

Castlevania: Dracula X (1995)

"Unisciti alla lotta contro il male nella Castlevania Advance Collection, una raccolta di capolavori d'azione senza tempo", si legge nella descrizione.

"Oltre ai tre leggendari giochi di Castlevania che sono stati lanciati per la prima volta su Game Boy Advance, questa raccolta include anche Castlevania: Dracula X e alcuni artwork mai visti prima dei giochi. Tutti e quattro i giochi sono migliorati con nuove funzionalità moderne come Rewind, Save/Load e Replay, rendendo questo il modo migliore possibile per vivere questi classici o scoprirli per la prima volta. Questa raccolta vanta anche una pratica enciclopedia, un lettore musicale con tutte le colonne sonore e puoi persino cambiare la regione ROM per giocare a tutti i giochi in versioni diverse".

I fan possono acquistare la collection ora sul Nintendo eShop.

Fonte: Shacknews.