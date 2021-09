PS5 e Xbox Series X disponibili in negozio negli USA. Le file dei fan sono chilometriche anche sotto la pioggia

Riuscire a mettere le mani su una PS5 o una Xbox Series X è quasi una missione impossibile, a causa della carenza di chip e componenti in conseguenza della pandemia di Covid-19.

Tuttavia, la situazione sta lentamente tornando alla normalità e alcuni negozi fisici possono tornare a vendere PS5 e Xbox Series X. Questo è il caso di un negozio Best Buy negli Stati Uniti, che ha ricevuto un restock per le console.

Appresa la notizia di nuove forniture di PS5 e Xbox Series X, i fan si sono fiondati davanti al negozio, nonostante la pioggia battente, creando delle lunghe file in piena notte.

Lunghe file si sono formate davanti a un negozio a Washington D.C., ma sono state segnalate anche oltre 250 persone in fila davanti il Millenia Mall di Orlando.

8:30am at the Millenia Best Buy in Orlando, store opens in 1.5 hours



At least 250 people in line wrapped all the way around the building waiting for the PS5 / Xbox Series X restock



Attualmente è ancora difficile acquistare una console next-gen a causa della carenza di componenti, ma lo scorso mese sono arrivate notizie incoraggianti, con la produzione di semiconduttori aumentata a livelli record per soddisfare la domanda dei clienti.

