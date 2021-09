Rune Factory 5 in Occidente consentirà il matrimonio tra persone dello stesso sesso

Rune Factory 5, il JRPG che ha già raccolto grandi successi nel mercato giapponese, si prepara a debuttare il 22 marzo 2022 in esclusiva per Nintendo Switch. In occasione dell'annuncio della sua data di debutto, ci sono nuovi dettagli: tra questi, la possibilità di sposarsi con persone dello stesso sesso.

Rune Factory 5 ci permette di godere di una formula che combina gestione, ruolo e simulazione, elementi che hanno caratterizzato questa saga in tutte le sue numerose puntate. Inoltre, nel trailer che potete visionare in calce a questo articolo viene rivelato che possiamo mantenere relazioni tra persone dello stesso sesso. "Ciò consente ai giocatori di sviluppare relazioni, e alla fine sposarsi, con uno qualsiasi dei candidati al matrimonio come protagonista maschile o femminile".

"Le relazioni omosessuali sono state a lungo una caratteristica richiesta nel franchise di Rune Factory, quindi siamo lieti di rivelare finalmente la sua inclusione in Rune Factory 5", afferma lo studio di sviluppo. In questo modo, i giocatori possono scegliere liberamente con chi vogliono che il loro protagonista passi il resto delle loro giornate.

La nostra avventura inizia nella città di Rigbarth, dove il nostro protagonista dovrà riportare la pace. Potremo esplorare dungeon, sconfiggere mostri e coltivare le terre vicine per rendere questo sito un luogo prospero. Parallelamente, dovremo anche prenderci cura della nostra fattoria e compiere le missioni dei cittadini di Rigbarth. In questo modo, i giocatori troveranno avventura, azione, amore e la formula rilassante della gestione della fattoria.

