Star Wars: Knights of the Old Republic in arrivo su Switch, ma non il remake

Nintendo Switch riceverà presto un porting del classico gioco di ruolo Star Wars: Knights of the Old Republic questo novembre. Mentre Aspyr sta lavorando su questo porting, bisogna subito dire che non si tratta del remake.

Il porting di Star Wars: Knights of the Old Republic sarà disponibile per Nintendo Switch l'11 novembre. Il titolo è ora disponibile per il preordine su Nintendo eShop per $14,99.

Come già detto, questo non è il remake annunciato in precedenza durante l'evento PlayStation Showcase che arriverà solo su PS5 e PC. Si tratta dell'originale del 2003.

Sviluppato in precedenza da BioWare, Knights of the Old Republic vi permette di giocare nei panni di un detentore della Forza che può scegliere tra la via dei Jedi o dei Sith. Attraverso le vostre decisioni, creerete il vostro percorso in una galassia lontana. Avrete più di 40 abilità a vostra disposizione mentre impugnate la potente spada laser.

Poiché si tratta di un gioco vecchio di 18 anni, non sembrerà di prim'ordine come altri titoli di Star Wars del recente passato come Jedi Fallen Order e Squadrons. Tuttavia, la narrativa di questa serie, ambientata quasi 4.000 anni prima degli eventi dei film, è rimasta amata dai fan per molto tempo.

Aspyr ha già lavorato sui porting per Nintendo Switch di Star Wars: Episode 1 Racer, Jedi Academy, Republic Commando e Jedi Outcast

Fonte: Gamepur.