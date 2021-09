Xbox aggiornamento di settembre introduce un nuovo browser, lo streaming su PC e non solo

Microsoft ha rivelato i dettagli dell'aggiornamento di settembre di Xbox, che include una serie di nuove funzionalità per tutti i giocatori, indipendentemente dalla piattaforma. I giocatori PC, in particolare, hanno molto di cui essere entusiasti in questo round di aggiornamenti. Sfortunatamente, questa volta non ci sono funzionalità significative a livello di sistema operativo per le console Xbox, ma Microsoft è impegnata a testare molte nuove funzionalità su questo fronte.

Ci sono essenzialmente tre nuove entusiasmanti funzionalità incluse nell'aggiornamento di settembre di Xbox.

I giocatori PC possono riprodurre in streaming i giochi Xbox. L'app Xbox su PC sta ottenendo un grande incremento di funzionalità con questo aggiornamento, in quanto i giocatori PC saranno ora in grado di riprodurre in streaming i giochi tramite Xbox Cloud Gaming, il che consente loro di accedere ai migliori giochi disponibili tramite Xbox Game Pass. Inoltre, se possedete una console Xbox e un PC, potrete riprodurre in streaming i vostri giochi direttamente sul PC.

Xbox Game Pass ottiene la funzione "Gioca dopo". Xbox Game Pass sta ottenendo una nuova funzionalità che, si spera, dovrebbe semplificare la gestione dei crescenti "arretrati". Con "Gioca dopo", sarete in grado di tenere traccia di giochi interessanti a cui potresti voler giocare in seguito. Con tutti i giochi che arriveranno presto su Xbox Game Pass, questa potrebbe essere una funzionalità molto utile.

Le console Xbox ottengono un nuovo browser. Sapevamo che Microsoft stava testando l'introduzione del nuovissimo browser Chromium Edge sulle console Xbox, che presenta molti miglioramenti rispetto all'attuale soluzione di navigazione obsoleta. I giocatori su console Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One potranno utilizzare il nuovo Microsoft Edge, completo di sincronizzazione del profilo e supporto completo per mouse e tastiera, per navigare rapidamente sul Web.

