Accessible Games Database aiuta i giocatori a trovare i titoli con le funzionalità di cui hanno bisogno

Le opzioni di accessibilità per i giochi, grandi e piccoli, sono diventati un argomento di conversazione più frequente negli ultimi anni.

Anche solo di recente, Destiny 2 sta aggiungendo modalità per l'accessibilità mentre EA sta condividendo i suoi brevetti. A seconda delle funzionalità a cui avete bisogno di accedere, può comunque essere un lavoro impegnativo scoprire esattamente quali opzioni supporterà un gioco.

Accessible Games Database, lanciato di recente, mira ad aiutare a catalogare i giochi tramite un elenco di diverse funzionalità di accessibilità. È stato lanciato con oltre 140 giochi registrati finora e i creatori affermano che stanno pianificando di aggiungerne altri ogni giorno.

Gestito da Dagersystem, Accessible Games Database tiene traccia delle funzionalità di accessibilità come le impostazioni dell'interfaccia e dei colori, gli stili dei sottotitoli e altro ancora. Ciò che lo rende particolarmente utile è che non è necessario cercare individualmente i giochi che potrebbero interessarvi. AGD consente di filtrare il suo catalogo di giochi in base a tali criteri, aiutandovi a scoprire giochi che potreste non conoscere e che supportano determinate funzionalità.

Se cercate giochi con sottotitoli e descrivono anche gli effetti sonori, ad esempio, troverete Assassin's Creed: Valhalla, AC: Origins e AC: Syndicate insieme a tantissime altre scelte. AGD ha anche filtri per criteri generali come piattaforma, classificazione per età e genere.

Su Twitter, Dagersystem afferma che ci sono piani di espansione e che "l'attuale filtraggio non è affatto definitivo e abbiamo in programma di aggiungere molte altre funzionalità nelle prossime settimane". Caratteristiche come le modalità di invincibilità e il controllo vocale sono alcune delle prossime considerazioni sui filtri.

Fonte: Rockpapershotgun.