'Game Boy' del valore di $ 27.000 è stato usato da una banda di ladri per rubare auto

Diversi ladri britannici che si dedicavano a rapinare veicoli utilizzando dispositivi nascosti in un falso Game Boy sono stati arrestati, come è stato recentemente rivelato dalla BBC.

L'informazione è stata diffusa dalla testata giornalistica, la quale precisa che i soggetti erano dediti al furto di veicoli moderni per i quali hanno utilizzato un moderno e costoso dispositivo che costa circa 27.000 dollari, e che permette di entrare nel sistema di sicurezza permettendo l'avviamento del motore. I soggetti nascondevano questa tecnologia nelle custodie del Game Boy Supreme, una console clone del classico portatile Nintendo, che conteneva una serie di giochi.

Secondo i media britannici, i soggetti sono stati arrestati mentre rubavano un Mitsubishi Outlander PHEV e dopo il loro arresto la polizia ha scoperto questi "Game Boy" in uno scompartimento nascosto del loro veicolo, oltre a un telefono con un video di come funzionava il sistema.

"Il totale disprezzo che hanno avuto per le vittime, i cui sudati veicoli sono stati portati via in pochi secondi, è totalmente evidente dal tono irriverente sentito nel filmato che abbiamo recuperato da uno dei i loro telefoni" ha affermato la polizia.

Fonte: Kotaku