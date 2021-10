GTA Remastered Trilogy si avvicina? La raccolta compare su Rockstar Launcher

Sono emerse ulteriori prove che indicano l'uscita della trilogia remaster di Grand Theft Auto di cui si parla da tempo. @videotech_ su Twitter ha esaminato il back-end dell'ultimo aggiornamento di Rockstar Games Launcher e ha trovato slot per Grand Theft Auto III, San Andreas e Vice City.

La notizia arriva meno di una settimana dopo che il Korea's Game Rating and Administration Committee ha pubblicato una valutazione per Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition.

Un report di Kotaku dell'agosto di quest'anno inizialmente diceva che i tre classici giochi GTA sarebbero arrivati su PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC, Stadia e dispositivi mobile. I giochi apparentemente presenteranno un mix di "grafica nuova e vecchia". Rockstar deve ancora confermare ufficialmente le voci sulla trilogia.

It seems the new Rockstar Launcher update from today has began preparing for the new remasters for the GTA Trilogy. pic.twitter.com/qgqu9aegdL — Ben (@videotech_) October 5, 2021

Rockstar Games ha lanciato il proprio launcher per PC nel 2019, incluso un hub e un negozio solo per i suoi giochi. Il launcher include giochi come GTA, L.A. Noire e Bully.

La presunta trilogia di GTA non è l'unico remaster in lavorazione per la serie. Grand Theft Auto 5 sta arrivando sulle console di nuova generazione, ma è stato recentemente rinviato al 2022.

Fonte: IGN.