Gungrave G.O.R.E in un nuovo trailer gameplay: anche Ikumi Nakamura collaborerà

L'editore Prime Matter e lo studio coreano Iggymob hanno finalmente condiviso qualche dettaglio in più su Gungrave G.O.R.E grazie ad un nuovo trailer mostrato durante il Tokyo Game Show 2021.

Oltre a Yasuhiro Nightow, il creatore del duro antieroe Grave, anche Ikumi Nakamura collaborerà con gli sviluppatori, portando il suo stile unico nel progetto e supportando lo Studio Iggymob nell'attuazione della sua visione. "Questa collaborazione a Gungrave G.O.R.E è stato un momento molto prezioso per me come fan della serie originale di Gungrave. L'esperienza mi ha anche dato molto da pensare e mi ha riportato molti bei ricordi. Attendo con ansia altre notizie che arriveranno presto" ha dichiarato Nakamura.

"Il suo lavoro e la sua passione sono incredibili, con l'approccio unico e fresco che porta, è il complemento perfetto per quello che volevamo fare con Gungrave G.O.R.E", afferma Kay Kim, Senior VP Studio Iggymob. "Nel vero stile gungrave, niente è come sembra! Non vogliamo rivelare troppo ora, ma ogni boss che Grave incontra ha una forma più potente di se stesso. Nel trailer potete vedere uno dei personaggi di Ikumi Nakamura in piena azione".

Gungrave G.O.R.E arriverà su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC nel 2022.

Fonte: WorthPlaying