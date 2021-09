iPhone 13 in Cina ha spinto fiumi di centinaia di persone a correre all'assalto dei centri commerciali

Alla metà di questo mese, Apple ha svelato prezzi e dettagli per iPhone 13 e le varie versioni di iPad.

Da noi, iPhone 13 è disponibile nei colori Pink, Blue, Midnight, Starlight e Product Red e parte da 939 Euro per il modello da 128 GB, mentre iPhone Mini costa 839 Euro per il modello da 128 GB.

Inoltre, c'è anche iPhone 13 Pro da 6,1" e la sua variante più grande Max 6,7". Apple ha portato l'opzione di archiviazione di fascia alta del modello Pro a 1 TB ed entrambi i telefoni sono disponibili in Sierra Blue, Silver, Gold e Graphite. Il modello Pro parte da 1.189 Euro, con 128 GB, mentre il modello Max parte da 1.289 Euro.

iPhone 13 è stato lanciato anche in Cina e, a quanto pare, il nuovo dispositivo di Apple ha spinto fiumi di centinaia di persone a correre all'assalto dei centri commerciali.

L'account Twitter South China Morning Post scrive: "centinaia di persone sono state viste correre in un centro commerciale nella provincia dello Shaanxi, nel nord-ovest della Cina, per acquistare il nuovo iPhone".

Hundreds of people were seen running into a shopping mall in northwestern China?s Shaanxi province to buy the new iPhone. pic.twitter.com/Yw8G6mk8E4 — South China Morning Post (@SCMPNews) September 27, 2021

Parlando di "code interminabili" non possiamo non menzionare quelle che i fan a caccia di PS5 e Xbox Series X hanno creato negli USA davanti a un negozio. Insomma, sembra proprio che alcuni prodotti tech stiano facendo gola agli appassionati. Inoltre, molti vogliono subito mettere le mani sui loro dispositivi preferiti per non essere costretti ad aspettare nuove ondate di scorte. Come saprete, la carenza di chip e componenti causata dalla pandemia di Covid-19 ha frenato la produzione di diversi dispositivi e quindi in molti sono stati costretti ad aspettare nuove scorte per riuscire ad acquistare prodotti tech come le console next-gen.

