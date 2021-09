Kena: Bridge of Spirits potrebbe ricevere DLC o espansioni

Kena: Bridge of Spirits sta incontrando un grande successo sia di critica che di pubblico: l'opera prima di Ember Lab ha dimostrato infatti una cura e una qualità che hanno sorpreso molti, nonostante la natura indie del progetto. Se da una parte gli sviluppatori hanno confermato di non avere in cantiere un sequel per il gioco, lo stesso non si può dire per possibili nuovi contenuti post-lancio.

In una recentissima intervista rilasciata a IGN, il co-founder di Ember Lab Mike Grier ha dichiarato che lo studio ha considerato attentamente di supportare Kena: Bridge of Spirits aggiungendo nuove feature e contenuti.

Ad esempio, è possibile che la photo mode venga aggiornata con alcune novità richieste dalla community (anche se non è stato specificato quali), e inoltre non è escluso che sarà ampliato il gameplay, oltre che la mappa di gioco con nuovi scenari di combattimento. Non c'è ancora nessun annuncio ufficiale dello studio relativo a questi elementi, ma visto il grande successo possiamo aspettarci che questo cambi e che vengano programmati alcuni DLC interessanti.

Kena: Bridge of Spirits è disponibile in esclusiva console su PlayStation 4 e 5 e su PC via Epic Games Store.

Fonte: segmentnext.com