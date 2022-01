A Memoir Blue di Annapurna è un altro titolo da tenere d'occhio, al day one su Game Pass

Bisognerà aspettare ancora un po' per vedere A Memoir Blue su tutte le piattaforme (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Switch, al Day One anche su Game Pass): la data d'uscita, precedentemente fissata al 10 Febbraio, è stata spostata al 24 Marzo.

Il ritardo di un mese e mezzo dell'indie edito da Annapurna Interactive, lo stesso publisher che ci ha regalato perle come Outer Wilds e The Artful Escape, è accompagnato dalla pubblicazione di un messaggio su Twitter da parte dello studio di sviluppo, Cloisters, che rassicura l'utenza sul periodo aggiuntivo impiegato per assicurarsi uno standard qualitativo elevato.

We have made the decision to postpone the release of A Memoir Blue to March 24th, in order to deliver a quality experience that meets our standards. https://t.co/V5ZXdUJhYw — Cloisters // A Memoir Blue (@cloisters_i) January 24, 2022

Qualora non lo conosceste, A Memoir Blue è un'esperienza narrativa che tratta di esplorare "il legame senza tempo tra madre e figlia", in un poetico stile artistico rappresentato da un'unione di grafica 3D e animazioni 2D disegnate a mano.

