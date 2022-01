PlayStation: Xbox che acquisisce Activision Blizzard fa già male? Le azioni di Sony sono in calo

L'evento del giorno o forse addirittura di questo 2022 appena iniziato, è l'acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Microsoft per una cifra vicina ai 70 miliardi di dollari. Una cifra ancor più inimmaginabile se paragonata ai "miseri" 7,5 miliardi per Zenimax. È chiaro come quest'avvenimento, non abbia reso le borse impassibili.

Dunque, per una volta Activision-Blizzard non è sulle prime pagine per argomenti poco piacevoli, spostandosi dalla cronaca nera all'economia, con il valore della compagnia cresciuta con un picco del 28% (25% durante la scrittura) in un batter d'occhio, con la singola azione passata da 83 a 101 dollari. Ma visto che si tratta di un mercato globale, c'è chi in seguito alla notizia ha subito un contraccolpo negativo. Come potrete immaginare ci si riferisce alla diretta concorrenza, con Sony che perde il 5% (7% durante la scrittura).

Ovviamente questi valori cambiano in continuazione, ma se siete curiosi potrete visualizzare le azioni in tempo reale di Activision-Blizzard e Sony attraverso i link.

