Activision ancora nella bufera: il CEO Bobby Kotick sapeva delle molestie sessuali e ne avrebbe commesse

Evidentemente la questione Activision-Blizzard sembra non finire mai. Nonostante i tentativi di ripulire la propria immagine, mostrandosi molto più sensibili a temi come diritti delle donne o sul lavoro, il vaso scoperchiato sembra essere senza fondo. Un articolo del Wall Street Journal ha infatti gettato ulteriori ombre su quanto accaduto in azienda.

Stando a quanto riportato nell'articolo del Wall Street Journal, sembra che il CEO di Activision Bobby Kotick sapesse da tempo della situazione vigente ma non solo: anche lui pare aver commesso molestie, segno di un luogo di lavoro davvero tossico. All'interno del pezzo, viene anche raccontato il caso di Dan Bunting, uno dei pezzi grossi di Treyarch, che segna come Kotick insabbiasse quanto accadeva: nel 2017, dopo una notte contornata da bevute, Bunting fu accusato di molestie da una collega ma dopo un'indagine interna, tutto fu tralasciato grazie all'intervento del CEO.

La situazione è davvero impressionante, con Bobby Kotick accusato da diverse donne di maltrattamenti sia all'interno che all'esterno dei luoghi di lavoro, facendo il possibile per nascondere i fatti il più velocemente possibile. Su questo è intervenuto su Twitter anche Jason Schreier, da sempre molto vicino agli avvenimenti accaduti all'interno dei team di lavoro del mondo videoludico. Oltre a complimentarsi con gli autori dell'inchiesta, si esprime sul possibile futuro di Kotick: "Difficile immaginare che Bobby Kotick rimanga CEO dopo questa storia." Come dargli torto.

Bombshell story from the Wall Street Journal this morning that lays out how much CEO Bobby Kotick knew about sexual harassment and misconduct at Activision Blizzard https://t.co/9awZ6NwA7i pic.twitter.com/lRlSpRy4dQ — Jason Schreier (@jasonschreier) November 16, 2021

"Over the years, Mr. Kotick himself has been accused by several women of mistreatment both inside and outside the workplace, and in some instances has worked to settle the complaints quickly and quietly, according to people familiar with the incidents and documents" — Jason Schreier (@jasonschreier) November 16, 2021

Hard to imagine Bobby Kotick remaining CEO after this story. Incredible reporting by @KirstenGrind @benfritz and @saraheneedleman — Jason Schreier (@jasonschreier) November 16, 2021

Proprio in queste ore, un'altra bomba arriva direttamente dal giornalista, secondo cui i dipendenti di Activision Blizzard stanno lanciando uno sciopero dopo gli eventi raccontati dal WSJ. Si chiedono anche le dimissioni di Kotick.

BREAKING: Activision Blizzard employees say they're launching a walkout today in the wake of the Wall Street Journal article detailing CEO Bobby Kotick's knowledge of sexual misconduct and harassment at the company. They're demanding that Kotick be replaced — Jason Schreier (@jasonschreier) November 16, 2021

Fonte: wsj.com