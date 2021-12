Amazon Prime Gaming: ecco i giochi in regalo a gennaio

Le anticipazioni di certo non sono mancate in questi ultimi mesi, soprattutto quando si parla di regali. Dopo aver spoilerato la serie di doni provenienti dall'Epic Games Store, su cui ha spiccato nel giorno di Natale, Prey, ecco le prime anticipazioni sui titoli in regalo da Amazon Prime Gaming il prossimo mese, gennaio 2022.

Questa prima tranche di titoli, cinque in tutto, prefigura una scelta molto variegata anche se ancora incompleta. Tra questi possiamo annoverare, le avventure Abandon Ship e In other Waters, il particolare videogioco ideato da Eric Chahi, Paper Beast: Folded Edition, uno dei migliori gestionali in circolazione, Two Point Hospital e in fine WRC 7, il racing game Kylotonn anche se qualche anno sul groppone ─ quest'anno è infatti uscito WRC 10.

Questi primi cinque giochi saranno riscattabili a partire dal 1° gennaio 2022, anche se mancano all'appello, almeno quattro titoli di cui uno, Electronic Arts.

Fonte: preisjaeger.at