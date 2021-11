Apple vende un panno per la pulizia a €25? Samsung 'trolla'regalandolo

Il nuovo panno per la pulizia di Apple è così popolare che ci vorranno tre mesi per ottenerne uno, dato che è andato sold-out nonostante abbia un discreto prezzo di 25 euro. Dall'altra parte invece, Samsung sta mostrando come le cose dovrebbero essere fatte e offre invece i propri panni in modo assolutamente gratuito.

Per quanto riguarda la Germania, i clienti Samsung possono richiedere di ricevere il proprio panno per la pulizia tramite posta e non dovranno spendere un centesimo. Dovranno essere veloci, però perché si parla di 1.000 unità disponibili, quindi lo stock di questi panni risulta essere limitato.

Secondo il sito olandese GalaxyClub, la campagna non è disponibile da nessun'altra parte a parte la Germania, pertanto è improbabile che questa promozione arriverà anche in altri Paesi. Gli utenti tedeschi quindi, acquistando un Samsung Galaxy S20 saranno in grado di ottenere (scorte permettendo) un panno per la pulizia del loro dispositivo completamente gratis.

La promozione.

Che sia una presa in giro nei confronti di Apple o meno una cosa è certa: un panno per la pulizia gratuito è ovviamente sempre un vantaggio.

Fonte: Wccftech