ARC Raiders mostrato con un teaser ma arriveranno maggiori dettagli molto presto

Manca poco al rilascio di nuove informazioni di Arc Raiders, il nuovo action ─ e primo lavoro ─ sviluppato da Embark Studios, un team composto da diversi veterani provenienti dalla serie Battlefield con a capo Patrick Söderlund, ex capo di EA e DICE.

Non si sa granché, tralasciando qualche piccolo dettaglio che è possibile estrapolare dal teaser. Si tratta sicuramente di un action, uno sparatutto a squadre PvP, ma maggiori informazioni arriveranno giovedì 9 dicembre. Stesso giorno dei The Game Awards: coincidenze?

Non resta che attendere qualche giorno, ma Embark Studios sembra una garanzia: fondato nel 2018, dopo l'abbandono di Electronic Arts da parte di Patrick Söderlund, la mission della casa di sviluppo è "offuscare il confine tra giocare e fare". Non c'è dubbio che si sono dati da fare, coinvolgendo anche il pubblico con il rilascio di piccoli making of sui social, davvero interessanti.

Fonte: gameinformer.com