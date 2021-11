Batman Arkham Knight spunta il sequel cancellato in nuovi artwork tra Damian Wayne e Batman Beyond

Warner Bros. Games lancerà Gotham Knights nel 2022, ma questa non è sempre stata la loro prima idea dopo aver pubblicato Batman: Arkham Origins nel 2013. È noto dalle illustrazioni pubblicate negli ultimi anni che lo studio ha esplorato un gioco con protagonista Damian Wayne: ed ora, nuovi artwork sono comparsi online.

L'artista Goran Bukvic ha pubblicato una serie di illustrazioni con i disegni di Batman sul suo profilo ArtStation. La sua descrizione chiarisce che non si tratta di concept art per il nuovo film di Batman, ma piuttosto per un gioco "cancellato molto tempo fa". Non cita il titolo ma tutto indica che si tratta del progetto WB. Montreal - infatti su LinkedIn conferma di aver lavorato per il team - con Damian e Bruce che avrebbero continuato la storia di Batman: Arkham Knight.

In questo mondo, il figlio di Bruce sarebbe incaricato di combattere il crimine di Gotham e avrebbe preso elementi da Batman of the Future, compresi alcuni dei suoi cattivi. Tuttavia, ad un certo punto nel 2016 i piani sono cambiati e Project Sabbath, il nome in codice del gioco, è stato cancellato per dare una svolta all'avventura che conosciamo oggi, Gotham Knights.

Concept art "for a cancelled game" posted by Concept Artist Goran Bukvic.

These could be early designs of Damian's and Bruce Wayne's Batman suits from WB Games Montreal's cancelled sequel to Arkham Knight.



SOURCE: https://t.co/2PAQELoj7h (found by u/thebananapeeler2 on reddit) pic.twitter.com/Pn94c1u4cA — Batman Arkham Videos (@ArkhamVideos) November 9, 2021

Il motivo della sua cancellazione non è mai stato reso noto dal momento che non è stato nemmeno annunciato ufficialmente, pertanto non sappiamo fino a che punto fosse avanzato nello sviluppo.

Fonte: ResetEra