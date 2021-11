Battlefield 2042 batte Forza Horizon 5 nei giochi più venduti su Steam nonostante le recensioni negative

Durante il fine settimana Battlefield 2042 è diventato uno dei giochi peggiori recensiti su Steam, ma questo non ha rallentato affatto le sue vendite poiché il gioco arriva al primo, secondo e terzo posto nella top ten delle vendite, spodestando così il gioco di Playground Games, Forza Horizon 5.

Questo è secondo quanto riportato da Steam Database, un sito di monitoraggio di terze parti per Steam che fornisce un riepilogo dei giochi con le migliori prestazioni dell'ultima settimana ordinati per entrate generate. Poiché Steam elenca i giochi con più versioni come titoli separati, Battlefield 2042, Forza Horizon 5 e Ruined King: A League of Legends Story appaiono tutti più di una volta nell'elenco che potete visionare di seguito.

Battlefield 2042

Battlefield 2042

Battlefield 2042

Forza Horizon 5

Forza Horizon 5

Ruined King: A League of Legends Story

Ruined King: A League of Legends Story

Age of Empires IV

Halo Infinite

Farming Simulator 22

Questa performance di vendita è piuttosto impressionante se si considera la montagna di recensioni negative per il gioco solo su Steam.