Bill Gates è convinto che le riunioni virtuali si sposteranno nel Metaverso entro i prossimi 3 anni

Le riunioni video potrebbero sembrare molto diverse nel prossimo futuro, secondo il cofondatore di Microsoft, Bill Gates.

In un post pubblicato il 7 dicembre, Gates ha affermato che prevede che la maggior parte degli incontri virtuali potrebbe spostarsi dalle telecamere 2D al metaverso entro due o tre anni. Prevede anche uno spazio 3D con avatar digitali.

"L'idea è che alla fine utilizzerete il vostro avatar per incontrare persone in uno spazio virtuale che replica la sensazione di essere in una stanza reale", ha scritto Gates.

Sebbene il termine "metaverso" sia ancora piuttosto vago, è visto da molti come la fase successiva della comunicazione digitale. Alcuni, come Gates, hanno affermato che potrebbe assomigliare a una forma di cyberspazio, in cui gli utenti interagiscono attraverso avatar 3D.

La parola è stata coniata dall'autore Neal Stephenson nel suo libro Snow Crash, ma sia Meta (ex Facebook) che Microsoft hanno annunciato piani per sviluppare un metaverso basato sulla realtà virtuale.

Gates ha affermato che la pandemia ha accelerato i cambiamenti tecnologici che altrimenti avrebbero richiesto anni. Secondo la sua visione, Gates ha affermato che saranno necessari occhiali VR e guanti per il motion capture per catturare con precisione il linguaggio del corpo, la voce e le espressioni facciali di un utente mentre si trova nel metaverso. Questo potrebbe rallentare l'adozione perché molte persone non possiedono ancora questi strumenti, ha aggiunto.

Gates ha scritto che Microsoft prevede di lanciare una sua versione provvisoria del metaverso il prossimo anno, che utilizzerà una webcam per animare un avatar che i lavoratori potranno utilizzare negli attuali schermi Web 2D. Ha anche rivelato di aver avuto l'opportunità di testare prototipi di avatar 3D sviluppati da altre aziende.

"C'è ancora del lavoro da fare, ma ci stiamo avvicinando a una soglia in cui la tecnologia inizia a replicare veramente l'esperienza di stare insieme in ufficio", ha scritto Gates.

Fonte: Businessinsider.