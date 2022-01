BioShock 4 non c'entra assolutamente nulla con Ken Levine, il papà della serie

BioShock è riconosciuto come uno dei videogiochi migliori degli ultimi vent'anni, soprattutto dal punto di vista narrativo e artistico. Il lavoro di Ken Levin, che conta di un sequel diretto e BioShock Infinite, è ormai un cult e le voci sul nuovo capitolo lo hanno ovviamente interessato. Ma no, Levine non fa parte del progetto BioShock 4.

"Non ne sono affatto coinvolto. Non voglio fare mezze misure. Non voglio mai essere mezzo in mezzo. Auguro loro il meglio. So tanto del gioco quanto chiunque altro, essenzialmente. E lo giocherò come giocatore quando uscirà", ha detto Levine in un'intervista ad Arcade Attack.

I "loro", sono i Cloud Chamber Studios, alle prese coi lavori su quello che sembrerebbe un sequel open world, anche se ancora si sa davvero poco. Ken Levine ha però avuto modo di parlare del franchise e dell'eventuale film, spiegando come effettivamente, non sia mai davvero decollato. Nonostante l'attenzione di grandi nomi e persino del regista di Pirati dei Caraibi Gore Verbinski, Levine ha dichiarato di non aver mai visto la sceneggiatura del film BioShock.

La sua ipotesi è che gli studi cinematografici non vogliano sempre coinvolgere i creativi originali perché gli obiettivi dei registi potrebbero non corrispondere sempre a ciò che vogliono gli sviluppatori del gioco. Ma ha anche confermato di essere stato lui a porre il veto sul film, aspettando a questo punto tempi migliori.

Fonte: Gamespot.com