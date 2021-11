Bleak Faith Forsaken in un brutale gameplay trailer tra open world, horror e soulslike

Di Bleak Faith Forsaken, l'open world horror con elementi RPG ispirato ai Souls, ne abbiamo parlato per la prima volta nel 2019, quando il titolo di Archangel è sbarcato sul famoso sito di crowfunding Kickstarter.

Ora, un nuovo gameplay trailer intitolato "100 Man Slayer", ci mostra Bleak Faith Forsaken e il suo brutale sistema di combattimento.

Da quanto possiamo vedere, in questo RPG gli sviluppatori hanno ripreso molti elementi da giochi come Dark Souls e Devil May Cry, dando vita a un combat system molto frenetico.

Il filmato presenta anche delle nuove creature nemiche che dovremo annientare grazie allo spadone del nostro protagonista.

"Esplora gli ultimi resti della civiltà in questo mondo vasto, spietato e interconnesso", si legge nella descrizione ufficiale su Steam. "Scopri cosa è rimasto della sua storia. Scopri la vita naturale nell'Omnistruttura in continua espansione. Perditi in un viaggio diverso da tutti gli altri. Trova il tuo scopo nel mondo".

Bleak Faith Forsaken non ha ancora una data di uscita, ma è atteso nei prossimi mesi su PC e console.

Fonte: YouTube.