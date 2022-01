Blizzard sta creando 'un nuovo universo', con un nuovo survival game

Blizzard sembra essersi rimboccate le maniche, con l'obiettivo di riconquistare il cuore dei fan. Il nuovo progetto sembra andare in questa direzione, con la creazione di un universo inedito e completamente slegato dagli altri franchise quali StarCraft, World of Warcraft, Overwatch e Diablo.

Il nuovo lavoro sarà un survival game, ma oltre questo si sa davvero poco: non è stato comunicato infatti né il periodo di lancio, né su quali piattaforme arriverà, e vista la recente acquisizione da parte di Microsoft, non è argomento da prendere alla leggera. Abbiamo però la descrizione fornita da Blizzard stessa:

"Blizzard si sta imbarcando nella prossima missione. Stiamo per intraprendere un viaggio in un universo completamente nuovo, sede di un nuovissimo gioco di sopravvivenza per PC e console. Un luogo pieno di eroi che dobbiamo ancora incontrare, storie ancora da raccontare e avventure ancora da vivere. Un vasto regno di possibilità, in attesa di essere esplorato."

La descrizione è anche contornata da due immagini, che sembrano configurare un contesto da Isekai, con la prima che vede due giovani in ambiente moderno, e le successive con portale e mondo fantasy o simile. Nel frattempo però, anche il capo di Blizzard ci ha tenuto a far sapere la sua su Twitter, confermando di averci già giocato:

I?ve played many hours of this project with the team and I?m incredibly excited about the teams vision and the brand-new world it presents for players to immerse themselves in together. Join us to help make it a reality! https://t.co/pLhijX2Li9 — Mike Ybarra (@Qwik) January 25, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

"Ho giocato molte ore a questo progetto con il team e sono incredibilmente entusiasta della sua visione e del mondo nuovo di zecca che presenta ai giocatori."

Nel frattempo, estrapolando gli annunci di lavoro, è possibile ricavare ulteriori informazioni come il fatto che si tratti di una produzione ad alto budget (AAA) e un'attenzione particolare a level design e PVP che, assieme alla ricerca di un server engineer da parte di Blizzard, ci suggerisce che sicuramente sarà un'esperienza online.

Fonte 1: polygon.com

Fonte 2: blizzard.com