Blockbuster potrebbe resuscitare tra metaverso e NFT

Le organizzazioni autonome decentralizzate (DAO) e i tentativi di acquistare manufatti storici stanno diventando sempre più popolari. Il mese scorso, ConstitutionDAO ha tentato di acquistare una copia rara della prima edizione della Costituzione degli Stati Uniti e ora un nuovo DAO, BlockbusterDAO, sta cercando di acquistare uno dei marchi pre-digitali più noti degli anni '90 e dei primi anni 2000.

"La nostra missione è liberare Blockbuster e formare un DAO per governare collettivamente il marchio mentre costruiamo Blockbuster sulla prima piattaforma di streaming di DeFilm rendendolo un pilastro dei marchi e prodotti Web3 e una futura potenza dell'industria cinematografica" si legge in un tweet.

Per raggiungere i suoi obiettivi, BlockbusterDAO vuole raccogliere 5 milioni di dollari per acquistare il marchio da Dish Network, un provider televisivo americano che ha acquisito Blockbuster nel 2011. Il DAO mira a raccogliere fondi vendendo i token non fungibili (NFT) di BlockbusterDAO a 0,13 ETH ciascuno.

It?s time to liberate the brand from purgatory and give it a new lease on life. A brand of the people should be owned by the people and governed by the people. Even the name, Blockbuster, lends itself to becoming a Web3 product. — BlockbusterDAO (@BlockbusterDAO) December 26, 2021

Poiché i DAO continuano a guadagnare popolarità per una serie di motivi, la raccolta di capitali sembra essere la più importante per questo obiettivo.

